隨著勇士淪為西區墊底球隊，得到明年狀元籤機率自然高漲，《舊金山紀事報》記者萊圖諾2日爆料，勇士接下來可能繼續擺爛到底，努力提高搶到明年狀元籤，然後再用狀元籤當作主要籌碼，去跟公鹿交易換來「字母哥」阿提托康波。

「公鹿不太可能交易阿提托康波，除非對方開出高價，」萊圖諾表示，「就像安東尼戴維斯送到湖人，保羅喬治跳槽快艇一樣，勇士除了狀元籤，至少還需提供羅素、卓雷蒙格林或克雷湯普生，加上盧尼或帕斯卡，公鹿才會認真考慮。」

當然一切的前提還是阿提托康波願意離開公鹿，儘管他不只一次重申，自己待在密爾瓦基相當開心，可是隨著上季拿下聯盟第1戰績，公鹿仍在東區冠軍賽遭到淘汰，本季如果重演同樣戲碼，字母哥恐怕就會失去耐心，開始考慮走人。

假如勇士真的如願搶來阿提托康波，那麼下個球季讓他跟「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生聯手，勇士勢必重新找回爭冠陣容，可惜目前還是充滿相當多的變數，畢竟就算勇士持續擺爛，也不一定抽到狀元籤，這一切也就不太可能發生了。

(中時 )