桃園市議員詹江村昨路過蔡英文競選總部，再度發現遊覽車貪食蛇。(擷取自詹江村臉書)

蔡英文總統桃園市北區競選總部1日成立，蔡總統呼籲選民支持，也宣布桃園市長鄭文燦將擔任全國競選總部的總督導。對此，桃園市議員詹江村昨路過蔡英文競選總部，除了再度發現遊覽車貪食蛇外，也提及被動員的人竟高喊韓國瑜當選。

蔡英文總統桃園市北區競選總部1日成立，黨籍立委參選人鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、鄭寶清及蔣絜安，平地原住民選區參選人陳瑩等都到場，營造綠營大團結氣勢。鄭文燦致詞籲民眾要衝高蔡英文總統票數，讓他在中央爭取預算更有聲音。

詹江村在臉書指出，他路過蔡英文競總成立，又驚見遊覽車貪食蛇，塞滿二條路。此外，他說司儀介紹來賓，現場卻完全沒有任何反應。

詹江村也提及，他在蔡英文總部門口直播，總部裡面被動員來的人，看到他竟熱情興奮到要求合照，並高喊韓國瑜當選，「讓我一時忘情，我到底是在誰的場子」。

詹江村也在直播中曝內幕，他說內部民調五五波，在誤差範圍內，韓國瑜沒有輸，但民進黨用誘導式民調影響。他認為一般庶民不會受影響，支持韓國瑜或蔡英文，不會因為誰民調高就支持誰，但民進黨這些民調出來時，對於企業主有動搖，「我們不能讓這種現象持續下去」。

(中時電子報)