高以翔遺體預計搭乘中午起飛的班機返台。(圖／中天張卉林提供)

高以翔靈車抵達上海浦東機場最新畫面。

高以翔遺體今(2日)將運回台灣，凌晨4點50分從杭州殯儀館運往上海，8點10進入東方航空物流中心，將從這裡轉往浦東機場，搭乘中午起飛的班機返台，預計下午飛抵桃園機場。

據悉，東方航空的貨運中心位在機場旁邊，過去協助運送遺體時，就曾通過貨運中心轉往機場。而高以翔父母和大哥已先返台處理後事，因此移靈過程都由二哥高宇橋一路陪伴。凌晨不少粉絲守候在杭州殯儀館，看到靈車駛出後，都忍不住淚崩哭喊高以翔的名字。

(中時電子報)