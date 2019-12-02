這款父親行徑實在天理難容。一名狠父在2年前屢見4歲女童無法學會自己上廁所，常常弄髒衣褲，盛怒之下竟然仿效滿清十大酷刑中的凌虐手段，包括鉗子夾指頭、菸燙、熱水淋全都來，時間長達半年，導致幼女傷重心智嚴重受創，但狠父在法院審理期間對自己所為均輕描淡寫，最後遭判12年。

據了解，這名狠父獨自帶著4歲女兒生活，但每次見到女兒還不會上廁所，經常尿褲子，甚至無法控制大便就會抓狂，發瘋似的狂毆女兒。令人髮指的是，狠父竟然模仿滿清十大酷刑內的各種刑求方式，施加在女童身上。

除了毆打外，包括多次以滾燙熱水潑灑、菸蒂燙身體，更狠心的以老虎鉗夾手腳指，導致女童全身多處嚴重創傷而重傷送醫急救，醫院發現，女童全身多處2、3度燙傷，多處有新舊瘀傷，同時伴隨著腹部腫脹、胸腔積水、外傷性乳糜腹水、骨盆骨折、及左腎撕裂傷等，醫護人員看女童身上的傷勢都幾乎崩潰。

但該名狠父在審理期間，不但對凌虐女兒行為避重就輕，甚至四處狡辯，日前高院判處12年徒刑，仍可上訴三審。

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(中時電子報)