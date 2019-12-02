爵士2日作客來到多倫多，上半場打完，竟然處於37比77大幅落後，完全遭到地主暴龍羞辱，半場落後到40分，也創爵士隊史最大半場落後分差紀錄、暴龍隊史半場最大領先分差紀錄，暴龍終場130比110擊潰爵士，也帶走7連勝！

或因來到寒冷的多倫多，爵士上半場手感就跟外面天氣一樣冰冷，只能任由席亞卡、范維利特、鮑威爾等暴龍主力瘋狂轟炸，打完上半場竟落後到40分，爵士直到下半場才重新找回手感，更在第3節得到49分，比上半場還多12分。

雙方差距一度縮小到15分距離，看來爵士確實還有一絲機會上演逆轉秀，可惜暴龍末節完全不給對方機會，席亞卡、伊巴卡與范維利特繼續猛轟，幫助暴龍重新擴大領先到20分以上，眼見大勢已去，爵士也在最後6分鐘就換下主力。

暴龍2日全隊8人得分上雙，本季表現更加進化的席亞卡，貢獻全場最高35分，外加5助攻、5籃板，范維利特也拿21分、11助攻，鮑威爾15分，伊巴卡與泰倫斯戴維斯各有13分，看來暴龍主控羅瑞可以好好養傷，無須趕著太早回來。

(中時 )