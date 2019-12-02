去年日本關西機場颱風關閉，有網友在PTT指台灣旅客靠大陸駐日使館脫困，指責我國駐外人員態度差，之後有網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺。台北市刑警大隊經偵辦涉案的PO文網友「idcc」帳號，查出「卡神」楊蕙如、友人蔡福明2人涉案，警方訊後依侮辱公署罪嫌送辦，台北地檢署今早起訴楊、蔡2人。

檢警調查，關西機場事件，當時有網友質疑謝長廷做不好，沒多久帳號「idcc」的網友貼文，指謝長廷根本管不了大阪辦事處，還罵大阪辦事處黨國餘孽、爛到該死，整起事件應由大阪辦事處負責。，「idcc」帳號為了幫謝長廷「洗白」，間接造成外交官蘇啟誠之死，

北檢與北市刑大科偵隊先查出帳號「slow」是「卡神」楊蕙如，且與「idcc」帳號IP位址相同，警方鎖定楊蕙如涉案，要求楊到案說明。

楊蕙如在警訊中辯稱她是在友人聚會中，因友人蔡男沒有網路，她開手機熱點分享，否認是「idcc」。蔡男承認是他發文，與楊無關。不過，北檢認為，楊與蔡為共犯，今一併起訴。

(中時 )