新北市淡水區近日出現被稱為「百威龍炮幫」的囂張幫派，推銷百威啤酒不成就砸店報復，還四處放大龍炮向警方嗆聲。本刊調查，該幫由高姓角頭帶領，高男日前在賭桌輸掉近3000萬元，才經銷百威啤酒想藉此翻身，但其蠻橫行為讓當地居民聞風喪膽，期盼警方能強力執法。

CTWANT》「百威龍炮」幫狂炸店 淡水餐廳淪惡霸提款機

本刊調查，百威龍炮幫是由在淡水橫行多年的高姓男子帶頭，他有槍砲、組織犯罪等多項前科，6月初曾安排小弟在三芝遶境時滋事，事後還到三芝分駐所外包圍嗆聲，在大庭廣眾下挑戰公權力，此事讓新北市長侯友宜震怒，下令撤換淡水分局長，剛上任2個月的陳良德因而倒台，而高男行徑也更為囂張。

據聞高男嗜賭成性，日前才在賭桌上輸掉近3000萬元，他想靠著推銷百威啤酒翻身，因此派身邊小弟到熱炒店、薑母鴨、酒吧等處推銷百威，目前已有上百店家選擇低頭，改向高男進貨，高男靠著百威月入數十萬元。

新路酒吧慘遭惡煞找碴，還有客人遭波及而受傷。（圖／翻攝畫面）

而跟隨高男的多半是當地中輟生或小混混，當中還有自稱「玉面美男子」的盧姓角頭。盧男四年前與陳姓角頭因20萬元翻臉，帶著小弟將陳男砍成重傷，盧男出獄後跟高男「合作」瓜分酒水大餅，他日前在龜山開槍而被逮捕，近日即將入監服刑，但再次的牢獄之災並沒有讓他稍微收斂，反而更為囂張。

但高男的「百威大業」也不是一帆風順，因為部分店家已有長期配合的經銷商，而上門推銷的小弟也來路不明，商家擔心其販售的酒水品質而婉拒購買，高男得知後不滿，遂下令報復。

高男令小弟在上月12日連砸北新路上的酒吧和熱炒店，因拒買酒而遭其找碴威嚇的餐廳更高達十數家，高男事後還會裝出和善模樣想談和解，而身心受創的小生意人多半選擇息事寧人，默默吞下損失不敢報警，附近餐廳則選擇向惡勢力低頭，再也不敢拒絕上門推銷的百威啤酒。

盧姓角頭自稱「玉面美男子」，出獄後跟高男「合作」瓜分酒水大餅。（圖／翻攝畫面）

淡水警分局表示，三芝遶境滋事的幫派與砸店惡煞確實是同一夥人，但否認與放大龍炮者相關，自從11月22日到25日加強掃蕩後，現已沒看到龍炮鬧事行為發生，警方目前正積極蒐證，將盡快將不法分子繩之以法。

(中時電子報)