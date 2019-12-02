據新疆野馬繁殖研究中心最新統計，大土普氏野馬種群總數已突破600匹，占世界普氏野馬總數的近1／3。

普氏野馬是目前地球上唯一存活的野生馬，原存活在大陸新疆準噶爾盆地北塔山和甘肅、內蒙古交界的馬鬃山一帶，有著6000萬年進化史，保留著馬的原始基因。目前，新疆共有野馬438匹，甘肅共有野馬155匹。另據不完全統計，在北京、上海等地動物園飼養的普氏野馬約有60匹。

(旺報 )