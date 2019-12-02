陸普氏野馬突破600匹 占世界普氏野馬總數近三分之一 10:232019/12/02 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸普氏野馬突破600匹 占世界普氏野馬總數的近1／3。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據新疆野馬繁殖研究中心最新統計，大土普氏野馬種群總數已突破600匹，占世界普氏野馬總數的近1／3。 普氏野馬是目前地球上唯一存活的野生馬，原存活在大陸新疆準噶爾盆地北塔山和甘肅、內蒙古交界的馬鬃山一帶，有著6000萬年進化史，保留著馬的原始基因。目前，新疆共有野馬438匹，甘肅共有野馬155匹。另據不完全統計，在北京、上海等地動物園飼養的普氏野馬約有60匹。 (旺報 ) #野馬 #新疆 #甘肅 #普氏野馬 也許您會感興趣 推薦閱讀 分利！美批陸天網監控新疆 自家大廠卻參一腳 07:002019/11/28 國際 泫雅消失5日！宣告「憂鬱與恐慌症發作、昏厥多次」網震驚：別再出事了 14:402019/11/29 星光 就要給北京難堪！美學者呼籲抵制北京冬奧 07:002019/12/01 國際 新疆庫車峽谷首次發現「飛天」浮雕壁畫 21:082019/12/01 兩岸 兩岸熱門新聞 港區議會建制敗選 親北京派田北辰籲中央：放寬對港政策 - 兩岸 陸中央政法委：支持反中亂港2人 被國安逮捕 - 兩岸 新疆庫車峽谷首次發現「飛天」浮雕壁畫 - 兩岸 - 旺報 還原台灣──祖國士兵挑著鍋碗棉被登島（二十） - 兩岸史話 - 言論 陸普氏野馬突破600匹 占世界普氏野馬總數近三分之一 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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