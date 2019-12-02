2019台北簡單生活節「Simple Urban ＋」1日由廖文強、脆樂團、吳汶芳、孫盛希等13組歌手輪番上陣，首日壓軸的艾怡良則是給自己不小壓力，開出的全是她寫給其他歌手朋友的歌單，包括徐佳瑩〈言不由衷〉、aMEI〈偷故事的人〉、劉明湘〈從醒著到願意睡著〉等，讓她大呼自己整死自己，搞得一週都沒睡好，連上台前都還在背歌詞，她說：「每首歌被別人唱過之後就會有那個人的靈魂和個性，拿回來唱真的是會有壓力的啊。」

艾怡良平日很喜歡自己動手作，大笑說：「我覺得自己應該滿有生活的天份，我家的玫瑰到現在都還在開耶；前一陣子開始養魚，才一個禮拜就多了一群，因為魚來沒多久就生了！連我的狗都很有營養，肚子圓圓的超可愛。最不簡單的應該是創作吧？！不過我現在己經學會放過自己了，通常半夜寫歌最有靈感，就是要好好生活才會有想法，寫不出來的話我就去睡，不需要逼自己，這樣就好了。」簡單的、好好的生活讓她寫出多首動人的歌曲，不過她也坦承，每過一陣子也是會自己給挑戰，就像這次簡單生活節挑戰首次詮釋〈從醒著到願意睡著〉，「每首歌被別人唱過之後就會有那個人的靈魂和個性，拿回來唱真的是會有壓力的啊。」

昨晚則由金曲歌王Leo王壓軸演出，是他第一次以個人之姿登台並帶著Full Band的演出，誠意十足地送上11首曲目！Leo王一登場就在重節奏的Live Band伴奏下，High到邊唱邊跳，他還脫掉外套、只剩短T，打趣地說：「謝謝你們這麼熱情，今天是禮拜天晚上，明天是禮拜一，大家來聽聽音樂也不錯，尤其今天又是免費的！」Leo還現場化身「催票大使」，問台下有沒有滿20歲的民眾，表示：「20歲的人，有什麼理由明年不投票？」呼籲大家「不要連選擇都懶，所以記得要去投票」！2019簡單生活節「Simple Urban+」系列活動至8日，詳請可上官網查詢。

Leo昨晚壓軸演出。（簡單生活節提供）

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