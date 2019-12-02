新竹百貨霸主Big City新竹巨城購物中心在首日就湧入14萬人潮，累計第1個周末假日的前4天業績即較去年同期成長8％。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

新竹百貨霸主Big City新竹巨城購物中心在首日就湧入14萬人潮，累計第1個周末假日的前4天業績即較去年同期成長8％。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

新竹百貨霸主Big City新竹巨城購物中心在首日就湧入14萬人潮，累計第1個周末假日的前4天業績即較去年同期成長8％。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

百貨周年慶如火如荼開打，新竹百貨霸主Big City新竹巨城購物中心在首日就湧入14萬人潮，累計第1個周末假日的前4天業績即較去年同期成長8％，4天累計汽車及機車進車量共超過8.2萬車次，接駁車人次超過3.1萬人，今起大陸冷氣團報到，預估搶購保暖用品者更將「出手」，買氣持續飆升。

巨城預估此波周年慶12天，業績將成長5％、挑戰22億營業額，若扣除周末假日買氣較高、而單純只以平均每天1.83億營業目標計算，前4天業績已成長8％，新竹人這4天就買掉超過7.5億元商品，顯示新竹人的消費力實在驚人。

新竹巨城指出，因應接近年底尾牙季及過年需求，各消費族群瞄準周年慶高回饋聰明出手，看準刷HAPPY GO Pay點數加倍送搭配樓面加碼折扣，手機、單眼相機、音響組等各系列3C商品天天熱賣，家電類以電視、洗衣機、冰箱為首選，助攻3C家電業績成長20％。

傢俱類商品以高單價電動沙發、收納櫥櫃系列、床墊組及兒童傢俱詢問度最高，搭配滿額免費宅配服務更刺激消費者買好買滿，整體成長近4倍之多。

各類服飾在天氣日夜溫差大加持下啟動禦寒商機，Outdoor服飾區及女裝服飾、毛料商品熱銷，且UNIQLO、GU、GAP等大店促銷活動同慶，服飾業種成長超過12％。

美妝保養品也不遑多讓，消費者看準必囤優惠組合補足全年所需，帶動業績近10％成長。而各樓層快閃美食店櫃更是出奇制勝，每日推出週慶獨家商品買1送1，天天排隊熱購供不應求，搭配周六、日美食街提早於10點30營業，讓民眾搶先享用美食再好好採購，成功提升餐飲業績成長15％。

今起低溫來襲，巨城預估更將持續助攻買氣，估計全館多款防寒冬衣外套、保暖系列商品勢必將帶起1波購買熱潮。

全台百貨店點第1名的UNIQLO感謝祭將一路促銷到12月4日，消費者加緊把握最佳選購時機。

Big City周年慶狂銷熱賣至12月9，期間刷HAPPY GO Pay點數最高24倍送再加贈購物金，還有4波超實用的吉祥物阿Mall來店禮輪番登場，搭配高回饋滿千送百、樓面加碼贈、信用卡滿額禮回饋超彭湃。

此外，天天抽獨得「200張威秀電影票」目前已抽出3位幸運得主，周年慶期間單日單筆滿2000元即可獲得1組抽獎序號，民眾反應熱烈超有感。

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(中時 )