「百威龍炮幫」近日在淡水頻頻生事，店家若拒購買其推銷的啤酒，便會遭恐嚇砸店，也因太過囂張而被警方盯上，日前曾有派出所員警前往其據點盤查，不肖分子卻因不滿被警方盯上而在街頭隨意施放大龍炮，1週內攻擊至少20處，當地居民則幾乎被嚇破膽。

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據了解，高男帶領的「百威龍炮幫」四處向淡水餐廳推銷百威啤酒，若店家拒買就砸店威嚇，也因行事作風太過高調，猖狂行徑被警方盯上，在連續砸店後，曾有派出所員警到高男據點盤查，高男等人因而不滿，更加放肆挑釁警方。

11月18日晚間開始，高男的小弟就在路邊隨意施放大龍炮，從鄧公路、學府路、水源街2段、中山北路1路放到沙崙地區，以淡江大學為中心往外延伸，一周內至少20處被砲火攻擊，同月22日清晨更是連八炸，當地居民原以為是宮廟遶境，得知是幫派尋仇後嚇得人心惶惶。

根據消防局統計，大龍炮威力是炮竹中最強的一種，若操作不慎，有可能會將成人活活炸死，被其碎片火灰波及都將皮開肉綻，是公認危險排行榜之首，惡煞選擇大龍炮攻擊，不只威嚇意味十足，更枉顧周遭民眾生命安全。

面對這樣蠻橫的尋釁，淡水警方卻只有將放炮的幾名小弟逮捕，以最輕微的《社會秩序維護法》送辦，還私下找上高男希望他約束小弟，竭盡所能想大事化小、小事化無，營造淡水地區治安祥和的假象，警方的軟弱作為卻讓高男等滋事分子更加無法無天。

淡水周遭熱炒店和餐廳在惡勢力威脅下，紛紛購買市場小眾的百威啤酒，只求能換得平安。（圖／鄭清元攝）

在連續砸店放炮後，淡水警分局宣示要掃蕩源頭，針對治安熱點加強盤查。（圖／翻攝畫面）

淡水警分局表示，三芝遶境滋事的幫派與砸店惡煞確實是同一夥人，但否認與放大龍炮者相關，自從11月22日到25日加強掃蕩後，現已沒看到龍炮鬧事行為發生，警方目前正積極蒐證，將盡快將不肖分子繩之以法。

(中時電子報)