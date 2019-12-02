前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生，北市議員李明賢、新北市議員葉元之曾指控，當初網友「idcc」在PTT上發文帶風向，為駐日代表謝長廷卸責，如今再爆出idcc登入網路的IP位置，與曾幫謝長廷打選戰的卡神楊蕙如帳號「slow」相同，不得不讓人懷疑與謝有關。

李、葉呼籲，既然已逮到idcc帳號使用者，檢調應盡快查明，謝長廷更應出面說清楚，別讓大家活在迷霧中。月前，藍委多次踢爆農委會以政府預算外包養網軍，在網路上帶風向。李明賢、葉元之昨再指出，謝長廷有「idcc」為其開脫責任。

葉元之指出，去年9月關西機場民眾受困事件爆發後，網友idcc在PTT上PO文指「大阪駐日代表處態度惡劣」、「爛就是爛、爛到不行、爛到該死的地步」，甚至說謝長廷背了黑鍋，「大家可能不知道謝完全管不到大阪駐日代表處」，質疑idcc帶風向，讓謝長廷卸責，造成外交官之死。

蘇啟誠不堪輿論壓力輕生，因鍵盤柯南發現，楊蕙如曾以帳號「slow」黑過台北市長柯文哲認養流浪狗，結果「idcc」網路登入IP位置竟與「slow」相同，甚至2個帳號登入時間僅差7分鐘，使得案情超展開。

李明賢說，向警方報案後已抓到人了，又爆出idcc的網路IP與楊蕙如在同位置，到底是1人分飾兩角，還是同一家公關公司？他質疑全案背後恐有「佛地魔」在操作，要求謝長廷出面說清楚，否則立刻下台扛起政治責任。

李明賢和葉元之強調，警方調查後以「已結案」回覆，不料，idcc被爆出疑與楊蕙如有關，警方又對外說idcc在4月被查獲，他們不滿警方在隱瞞什麼事，是不是遭施壓，透過網路帶風向是多麼荒謬的事，盼檢調盡快查出idcc是何人。

北市刑警大隊科偵隊回應，案件並非結案，而是由違反社維法改以涉嫌侮辱公署罪偵辦，因已移送檢調，事涉偵查不公開不作任何案情說明，警方強調偵辦過程未受任何壓力，都是依法偵辦、移送。

監委江綺雯等上周亦公布蘇啟誠案調查報告，報告指出，「idcc」幾次發文所用IP，包括東京及我國政府機關專用網址，基於時間緊接及IP具有地域關係、政府專用等特徵，有必要調查謝長廷與「idcc」間有無關聯。

國民黨立院黨團新總召藍委曾銘宗表示，將要求謝長廷在臨時會返台釋疑。

(中時電子報)