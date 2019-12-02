港鐵表示，稍早前多個港鐵車站的設施持續被惡意破壞，港鐵因應最新復修工作的進度及與相關政府部門進行風險評估後，由今天(2日)起，各鐵路線、輕鐵及港鐵巴士會恢復正常的服務時間。港鐵會繼續監察情況及進行風險評估。如有需要，特別是週末，港鐵可能會提早關閉個別車站或鐵路線路段。

《香港01》和《東網》報導，東鐵線方面，大學站的車站設施損毀非常嚴重，車站仍要關閉一段時間，以便進行復修工作。然而，經港鐵維修團隊的努力，大學站附近的軌旁信號系統設備的臨時維修工作有顯著進展。

因此，東鐵線紅磡至羅湖站及紅磡至落馬洲站於繁忙時間的列車服務將有所提升，將分別由5至10分鐘及15分鐘一班車，提升至3分半至7分鐘及12分鐘一班車。東鐵線的整體額外行車時間會由現時的5至10分鐘縮減至4至8分鐘。

另外，個別重鐵線車站的出入口受損情況嚴重，需要繼續關閉進行維修，請乘客使用其他出入口進出車站。此外，由於個別道路交匯處的交通燈及輕鐵信號設備被惡意破壞，有待復修，部分輕鐵線的服務仍然需要調整。

港鐵會繼續與相關政府部門進行風險評估，假如風險增加或再有鐵路設施被破壞，港鐵有可能因應情況而縮短服務時間。

(中時 )