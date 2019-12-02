我國農業缺工問題已久，今年上半年終於通過引進農業移工相關法規，由農委會負責執行，並由農會、漁會等農業有關的非營利組織做為調派團體，農民可向當地的農漁會申請，不過本刊實地走訪全台第二農業大縣屏東縣，卻有農漁民抱怨農業移工根本是「聽得到但吃不到」，向漁會申請後苦等4個月，卻遭「已讀不回」。

CTWANT》選前大騙票！農業移工4月上路 越南印尼根本沒同意

本刊實地走訪龍膽石斑魚養殖重鎮屏東縣枋寮鄉，年約28歲的「漁二代」阿達告訴記者，他家魚塭面積廣約一甲，本應僱工15人，但都只能僱到5人；他每天清晨四點就得起床、五點上工，夏天還得忍受屏東動輒攝氏35度以上的高溫，當地根本沒有年輕人願意投入，曾經有應聘的員工還沒幹完一天就離職，因此缺少的人力就靠他和父親兩人，全年無休來填補。

屏東縣枋寮鄉以龍膽石斑魚產業聞名，但工時長、勞務繁重，很少年輕人願意投入，面臨嚴重缺工和勞動人口老化等問題。（圖／黃耀徵攝）

阿達得知政府這項農業移工政策，喜出望外認為自己應該出運了，他從七、八月嘗試提出申請耗了將近4個月，直到十一月初終於死了心，因為林邊鄉漁會聲稱要幫他轉給其他單位，接著一直沒有下文，阿達無奈地說：「農業移工就像每逢選舉就會呼一次的政治口號，總是「聽得到、吃不到」，民眾認清這些『空頭支票』，選後就不了了之！」

本刊記者以「漁民」身分向枋寮鄉漁會探問申請移工，對方直接回答：「沒有這項業務?。而林邊鄉漁會推廣部承辦人員更直截地說：「我們沒有這項申請啦！」萬一這些移工後續沒人僱用，農漁會便要自己負擔費用，承辦人員更抱怨：「當時就向上頭建議，何不乾脆讓農漁民直接向跟仲介單位申請？」

龍膽石斑魚為暖水性魚類，是體型最大的石斑魚，因而有「斑王」之稱。（圖／報系資料庫）

對此，農委會輔導處農業人力發展辦公室執行秘書蔡佩君說明，農業以季節性缺工為主，因此採用派遣方式讓人力達到最高效率，試辦期間以農業、漁業、合作社等與農業有關的非營利組織做為調派團體，因此，農漁會要負擔雇主責任，派不出去的移工便要自己養，因此精算後認為可行的單位才會向農委會提出申請，萬一鄉鎮農漁會未受理移工申請，農民可以找縣級農漁會。

(中時電子報)