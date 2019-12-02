2018年9月燕子颱風侵襲關西機場，造成旅客不便，引發「假消息」風波，甚至引發我駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生遺憾事件。PTT使用者「idcc」當時跳出來，替駐日代表謝長廷脫罪，並指責大阪辦事處，台北市刑大查出「卡神」楊蕙如、友人蔡明福2人涉案，依侮辱公署罪嫌送辦，台北地檢署今（2日）早起訴楊、蔡2人。

而監察院在今年5月提出報告糾正外交部，監院認為，雖然無法證明「idcc」與謝長廷的關聯性，但「idcc」發文內容與謝受訪內容類似，有必要調查謝與「idcc」間有無關聯。

「idcc」去年9月6日傍晚在PTT Gossiping看板發文表示：「小夫（指謝長廷）這次是被迫背了黑鍋，大家可能不知小夫完全管不到大阪處，我也是第一次聽到覺得怎可能？」等文字，兩相對照，謝9月7日接受電視訪問喊冤說，「很多罵我的人不知關西跟東京差多遠，我在的地方跟關西差572 公里！」「大阪辦事處如果錯，那大阪應道歉嘛，外交部在查嘛！但大阪屬外交部任命的！」

監委認為，「idcc」表示謝管不到大阪處，部分內容竟與謝隔日在北海道受訪近似，且「idcc」幾次發文IP、包括東京及台灣政府機關專用網址，基於時間緊接及IP具地域關係、政府專用等特徵，有必要調查謝與「idcc」間有無關聯。

另，「idcc」同篇替謝護航發文稱：「大阪處態度的確很惡劣，也不用替他們說話了，爛就是爛，爛到該死地步。大阪處這些人就是十幾、幾十年下來跟當初那些國民黨派去、不會說日文的駐日代表一樣，是一群垃圾老油條，講難聽點叫黨國餘孽。」因涉犯侮辱公署罪嫌，已由檢警偵辦中。

監委江綺雯昨指出，當初監院查案時，北市刑大以已進入司法為由，無法提供真實身份，只能尊重。江綺雯說，上周公布調查報告時，有關「idcc」與謝關聯性證據不足，因此未列糾正理由，但並不影響糾正外交部結果。

(中時電子報)