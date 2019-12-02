我外交部大阪辦事處長蘇啟誠輕生，造成的原因極有可能與卡神楊蕙如有某種程度關聯。楊蕙如今天與友人蔡福明，遭到檢方以侮辱公署罪起訴，據了解，是因為檢方當初查出楊蕙如在網路社群利用一個「idcc」的帳號，在PTT貼文辱罵大阪辦事處，隨後蘇啟誠輕生。

北市刑大科偵隊在今年5月受理舉發後，追出發文的男子蔡福明，是借用「卡神」楊蕙如使用的一個行動IP，警方查出蔡福明是貼文者後，4月初將該男依侮辱公署罪嫌函送北檢，楊蕙如當初雖然堅稱不知對方利用他的IP發文，事後也一併遭到函送。

idcc與謝長廷發言對照。

據指出，貼文者係利用楊蕙如一個行動IP(分享熱點)發文，該男警訊中坦承文章由他撰寫並張貼，因事涉楊蕙如行動IP，所以警方曾傳喚楊到案協助調查，才進一步查出貼文者身分，證實是楊好友之一，楊則說不知對方為何發文。

前大阪辦事處長蘇啟誠輕生後，國內質疑駐日代表謝長廷及外交部對蘇不當施壓，才導致蘇以死明志，國民黨北市議員李明賢及新北市議員葉元之去年7月到北市刑大告發網友idcc在網路不當辱罵大阪辦事處，是造成蘇輕生原因之一。

科偵隊根據舉發人提供資料偵辦，發現資料無法構成證據，後重起爐灶，依刑法侮辱公署罪嫌再報北檢指揮偵辦，卻在向PTT網站管理單位申請原始貼文時遭拒，花許多時間公文往返，最後由承辦檢察官出面調取，才順利取得。

(中時電子報)