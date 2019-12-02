火箭總管莫瑞(Daryl Morey)最近在廣播節目上談到勁敵勇士，他仍堅信火箭是更好的球隊。主持人說：「如果整個系列賽打個10次，我想火箭大概可以贏6次。」莫瑞說：「我認為是7次，不過按賭盤大概會開6次吧。」

球迷不敢相信莫瑞還在吹，季後賽的火箭輸勇士很多次了，2015年(1勝4負)、2016年(1勝4負)、2018年(3勝4負)、2019年(2勝4負)，簡單說就是一次也沒贏過。依照莫瑞的說法，打10次可以贏7次，結果是他們連輸4次。

莫瑞還把氣出在聯盟身上，美媒爆料他們「蒐證追殺勇士」，堅持是裁判偏袒勇士才害他們輸。因此球迷嘲笑莫瑞「這個人好像很厲害但其實沒什麼本事。」實際上火箭可能還不如東區的球隊，畢竟勇士連5年闖進總冠軍賽，還輸過東區球隊兩次(騎士、暴龍)，火箭即使真的過關，恐怕也打不贏騎士和暴龍。

媒體認為莫瑞過於執著要擊敗勇士，導致建軍太偏重攻擊與單打。球迷紛紛叫莫瑞閉嘴，「做好你的工作，5年輸了4次(另一次輸馬刺)還只會扮受害者嗎。」「還是請他專心去研究香港問題吧。」

(中時電子報)