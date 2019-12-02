正值美陸貿易談判離達成協議「僅有一步之距」，美國總統川普27日簽署《香港人權與民主法案》，北京譴責美方干涉內政，並揚言反制，外界擔憂雙方正積極進展的貿易協議恐受影響。據外媒報導，先前市場樂觀能近期簽署的初階貿易協議，事實上正處於危險懸崖中，而美國通過香港法案讓中國大陸國家主席習近平必須先設法平息國內不滿情緒後，才可能讓談判續行。

據外媒報導，美國通過香港法案引發大陸情緒不滿，中國大陸國家主席習近平必須先設法平息國內眾怒後，才可能讓談判續行。

據路透社引述美國新聞網站《AXIOS》引述一名接近陸方的美國消息人士報導指出，因美國通過香港法案，讓預期在近期簽署的美陸初階貿易協議陷入停滯；至於何時才能繼續推行，報導指出需要等習近平設法平息國內不滿情緒後才可能簽署協議，但此時也接近年底，意味美國15日對陸實施的新一波關稅已勢必實施。

報導也引述兩名熟悉貿易談判的人士表示，目前初階貿易協議仍有許多障礙，包括川普將可能撤回多少關稅，如何落實協議中的執行機制，以及川普一再聲稱大陸將大量購買美農產品，北京當局將如何落實協議中的採購數量。此外，先前簽署地點智利G20高峰會因當地社會動盪而被迫取消，雖然雙方提出數個選擇地點，但至今仍未有雙方都能接受的方案。

而陸官媒《環球時報》1日在推特上引述北京消息人士表示，陸方堅持若要達成初階貿易協議，美國必須取消關稅，而美國承諾要取消原定於15實施的關稅不能取代這項條件。報導也引述瞭解貿易談判內情的匿名人士表示，美國官員一直在抗拒取消關稅，因為關稅是美方在貿易戰中的唯一武器，放棄了關稅就等於是「投降」。

(中時電子報)