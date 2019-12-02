國民黨總統候選人韓國瑜昨白天在高雄為8位國民黨高雄立委候選人助選，後再回屏東受到現場3萬民鄉親熱烈歡迎，短短250公尺的大進場，韓跟3位選將走了15分鐘。美女韓粉李明璇也開心地表示，這麼多發自內心來相挺的民眾，真的不曉得(外界)民調怎麼得來的？

美女韓粉李明璇今天凌晨發文表示，她分別參加「陳美雅、陳麗娜、葉壽山」三位立委候選人的競選總部成立，她再次感受到大家的熱情是越晚越沸騰！越晚越精彩！

從早到晚，從高雄到屏東，場場都是萬頭鑽動之景，場場都座無虛席，更直白地說：哪裡有板凳可坐？不誇張，首先要站穩，別被支持群眾不小心推倒才是。

韓國瑜12月1日在屏東造勢。(圖/截自 中天新聞 畫面)

民進黨執政才三年半，要貪污要權力要腐敗，卻完全不知道人民需要什麼！都正式登記成為總統候選人了，她還是看不到蔡英文的政策是什麼，民進黨還在忙著抹黑抹紅抹黃，讓對手疲於應對、打擊對手陣營士氣、造謠使支持者產生懷疑、欺騙使中間選民討厭韓國瑜，民進黨造成如此惡質的選舉選風，必須靠大家親自修理！

這麼多發自內心來相挺的民眾，她真的不曉得(外界)民調怎麼得來的？如果支持者們曾經出現過懷疑的想法，腦中浮現過這樣的疑問：「為什麼媒體說蔡英文的民調一路領先，卻看到身邊還是有不乏的韓國瑜支持者」，她說，選一場造勢活動去參加，藍綠都去看看，真實感受會給答案。

「選舉越骯髒，執政必貪腐。選舉越清廉，執政越廉潔」。李明璇呼籲，拒絕謊言治國，拒絕騙吃騙喝騙執政的蔡政府，拒絕撈金撈銀撈選票的民進黨！今天，她再次感受過每雙炙熱的雙手，看見每雙充滿堅定的眼神，我很有信心！奮鬥尚未成功，朋友們繼續努力。

(中時電子報)