今年四、五月間政府釋出引進農業移工訊息，但實地走訪農業第二大縣屏東縣，基層農民卻反應缺工問題未解，除了農業移工申請過程屢遭負責受理的地方農漁會推託，農委會提供的農耕團更是搶手，事先申請也不一定等得到。

CTWANT》選前大騙票！農業移工4月上路 越南印尼根本沒同意

本刊實地前往屏東縣高樹鄉一處十甲大的鳳梨田，五十歲的屏東高樹鄉農民閔黎明汗水淋漓，正忙著補植鳳梨幼苗，因為承租的十甲鳳梨田原本需要幫工二十人，現在農村人口老化，鳳梨田裡卻只有一半人力，雖然聽到政府開放申請農業移工，但卻常聽人批評申請作業不容易，只好乖乖打消念頭，當然其中也不乏最現實的考量，閔黎明坦承說：「雇外勞除了供應吃、住，最頭痛的是要投保勞，我是向人租土地，自己都沒有保農保了，根本負擔不起這筆費用。」

據了解，鳳梨的種植過程就屬植苗及收成期最缺工，每年十至十二月進行植苗，收成則落在一年後的二至六月，大約兩年一收。閔黎明透露，高樹鄉幾乎都是「老」農夫，很需要移工進駐，不過申請作業談何容易，就連附近合作社一名理事長也耗時半年，最後透過「內部管道」才配置到兩名移工。他有些喪氣地說，前幾年就聽到政府一直喊農業外勞，但政策配套始終不夠完善，選舉到了就會出現，等選舉過就沒了。

民面臨季節性缺工時，也會雇用「黑工」，本刊採訪中還目擊逃逸移工在田裡打工。（圖／黃耀徵攝）

少了合法的農業外勞，當地缺工時靠的是中老年失業的民眾，平均年齡約四十歲以上，其中更不乏「黑工」。記者採訪時就直擊，兩名外籍黑工正在隔壁的田中除草，閔黎明小聲說道：「警察每天都來抓，雖然被抓到可能挨十五萬至七十萬的高額罰金，但根本抓不完。」這些黑工來源除了家庭幫傭揪團賺外快，還有從工廠逃跑的移工，前陣子更有一大批藉觀光名義來台的逃逸旅客。

對此，農委會輔導處農業人力發展辦公室執行秘書蔡佩君說明，農業以季節性缺工為主，因此採用派遣方式讓人力達到最高效率，試辦期間以農業、漁業、合作社等與農業有關的非營利組織做為調派團體，因此，農漁會要負擔雇主責任，派不出去的移工便要自己養，因此精算後認為可行的單位才會向農委會提出申請，萬一鄉鎮農漁會未受理移工申請，農民可以找縣級農漁會。

(中時電子報)