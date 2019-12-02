許多人喜歡在大賣場買保健品，尤其遇到黑色購物節優惠，一次囤貨不少，有網友在Costco好市多買了維他命，結果開瓶一段時間後，原本黃色的維他命B群顆粒上開始長出深色斑點，上網詢問藥師，維他命放久了表面有黑點到底還能不能吃？會不會影響藥效？

由專業藥師組成的《True Health 健康說真話》網站解答，維他命長斑應該很多人都遇過，甚至有些人去美國買一瓶幾百顆的善存回來，開瓶後擺放沒多久，就發現裡面的顆粒開始出現斑點，代表受潮了。台灣氣候較潮濕，保健食品很容易因為空氣中的水分受潮而變質，使得裡面的化學成份起了變化，恐怕影響品質，建議不要再繼續食用。

很多台灣自製的保健品或藥品，都會加一層「膜衣」阻擋空氣中的水分，但從他國買回的產品不見得會考慮濕度的問題，因此國外的版本不一定適合台灣，還是直接在台灣購買，保存品質較高。至於維他命或藥品應如何保存？藥師建議存放在陰涼乾燥處，盡量選購小包裝就好，開瓶後瓶內的乾燥劑和棉花要拿開，開瓶後盡快食用完畢，瓶身上的保存期限是指拆封前。

藥師特別提醒，除了特殊藥品，所有保健品都不要放冰箱，因為進出冰箱時，溫差變化造成的水汽凝結，反而會加速化合物的潮解而變質，而化合物最怕的就是溫度變化和水，所以最好的保存地方，就是避光和陰涼乾燥處，若不小心真的受潮了就千萬不要吃，就和「食物餿了別吃」的道理一樣，因為這類化學物質變質後，吃下去的恐有安全疑慮。

(中時電子報)