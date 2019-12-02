LeBron had something to say to his teammates at the end of the half (🔈🆙) pic.twitter.com/OWeB8p0JIu — SportsCenter (@SportsCenter) December 1, 2019

原來湖人第3節的崩盤，間接可能是「小皇帝」詹姆斯造成的！詹姆斯在2日湖人跟獨行俠打完上半場，突然怒瞪丹尼格林，且脫口罵出，「他都在場上散步，他X的把你該投進的球投進！」也把所有湖人隊友嚇傻，連忙上前安撫詹皇。

其實詹姆斯的怒氣來得相當突然，畢竟打完上半場，湖人還以62比59領先，沒想到上半場結束槍響，他卻沖著丹尼格林比出手勢，然後口出惡言，讓安東尼戴維斯趕緊過來安撫，其他隊友也都圍在詹皇身邊，但詹皇的臉色始終很難看。

結果第3節湖人突然攻守失序，讓獨行俠單節攻下35分，反觀湖人只得17分，看來詹姆斯的怒火沒有燒到對手，反而讓自己隊友嚇到不知如何打球，不過丹尼格林此役表現確實不好，先發打了28分鐘，投10中3，只拿8分、2籃板。

詹姆斯向來擁有不錯的領袖氣質，也很少把悶氣發洩在隊友身上，或許丹尼格林上半場確實打得很混，才讓詹皇忍不住脫口大罵，但在比賽還沒結束之前，就這樣怒罵自己隊友偷懶，詹皇的情緒控管能力，看來並未隨著年紀漸大變好。

(中時 )