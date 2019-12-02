農委會上半年公告試辦的農業移工政策已開放申請，由地方農業相關非營利團體如農、漁會作為人力調派單位，負責受理農民申請，不過卻遭第一線有缺工需求的農漁民抱怨「根本申請不到」。記者以農漁民身份致電三處農漁會，承辦人員竟一口回絕：「我們沒有在申請?，直接打臉中央政策。

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本刊記者以「漁民」身分向枋寮鄉漁會探問申請移工，對方直接回答：「沒有這項業務?。枋寮鄉農會推廣部吳主任表示，雇用外勞問題多，枋寮至今仍未有申請案例，包括多數農民只想雇請幾天而已，卻要負責外勞一整個月吃、住及勞保等，逃逸問題還要農會負責。?他坦言枋寮鄉農會至今確實沒有這項業務。

林邊鄉漁會推廣部承辦人員更直截地說：「我們這項申請啦！」萬一這些移工後續沒人僱用，農漁會便要自己負擔費用，承辦人員更抱怨：「當時就向上頭建議，何不乾脆讓農漁民直接向跟仲介單位申請？」

農委會主委陳吉仲主導開放農業移工政策，各地農漁民提出申請，卻頻頻遭拒，苦候不到移工來台協助農務。（圖／報系資料庫）

本刊調查，農業移工試辦期間以農會、漁會、合作社等與農業有關的非營利組織做為調派團體，因此，農漁會要承擔雇主責任，萬一調派不周，則需負責派不出去的移工，此外，包含移工的吃、住等生活管理，甚至逃逸移工也由農漁會負責通報。

對此，農委會輔導處農業人力發展辦公室執行秘書蔡佩君說明，農業以季節性缺工為主，因此以農業有關的非營利組織做為調派團體，並以派遣方式讓人力達到最高效率，農漁會等單位精算後認為可行才會向農委會提出申請，萬一鄉鎮農漁會未受理移工申請，農民可以找縣級農漁會。

(中時電子報)