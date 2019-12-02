台北地檢署偵辦「idcc」帳號在去年關西機場事件，誣蔑大阪辦事處，間接造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案，查出「卡神」楊蕙如竟是綠營網軍首領，指示下線蔡福明等人在LINE群組及PTT上發文帶風向，批評藍營，支持蔡政府及綠營，楊每月透過下線蔡男給發文網軍1萬元，證明外傳網軍領薪「1450」元不是誤傳。

檢方也認證，LINE群組「反統義勇軍」、「福-特別小組」、「高雄組」都是綠營網軍。

去年日本關西機場颱風關閉，有網友在PTT指台灣旅客靠大陸駐日使館脫困，指責我國駐外人員態度差，之後有網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺。台北市刑警大隊經偵辦涉案的PO文網友「idcc」帳號，查出「卡神」楊蕙如、蔡福明2人涉案，台北地檢署今依侮辱公務員、侮辱公署罪嫌起訴楊、蔡2人。

檢方查出，楊蕙如透過LINE群組「高雄組」，指示下線蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人，在PTT等社群媒體上發文、支持、批評特定文章，或增加留言以提高文章能見度。

蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人再透過LINE群組「反統義勇軍」、「福-特別小組」，指示群組內之人依楊蕙如指示對特定文章為支持、批評或提高能見度。之後群組內的網軍再將其留言截圖給蔡、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人作證明。

楊蕙如再透過蔡男、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人發放網軍每人每月新台幣1萬元薪水。

(中時 )