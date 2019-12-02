2020選舉倒數40天，藍綠選戰越發激烈！據媒體報導，民進黨原本在新北選情較為樂觀，但現驚傳立委戰局出現危機，在新北市長侯友宜強力回防下，新北市已成為民進黨和國民黨能否取得優勢立委席次的關鍵之地。

總統蔡英文連任新北市競選總部成立大會昨（1）日在板橋第二運動場舉行，蔡英文致詞時，直言如果過去3年是國民黨執政，不知台灣會被帶往何方，台灣的主權，蔡英文一步也沒退讓！蔡更感性表示，「沒有新北市，就沒有今天的蔡英文。」明年1月11日，她需要大家再挺她一次，新北市是全國第一大的直轄市，新北市一定要贏，「新北贏，台灣就贏」。

小英喊出「新北贏，台灣就贏」並沒有錯，這次的選戰決戰地已移轉到新北市。《上報》報導，民進黨目前總統選情看好，但立委選戰卻出現隱憂。綠營在新北有9席立委，目前評估有6-7席領先，但差距到10以上只有林淑芬、吳秉叡和吳琪銘3人；蘇巧慧、羅致政和江永昌領先幅度不大，隨時都有陷入危機的可能；余天和張宏陸選情也不樂觀，呂孫綾更是落後對手洪孟楷，選情呈現緊繃態勢。

綠營輔選幹部指出，在侯友宜強力回防下，許多綠營本來評估樂觀的區域，已呈現膠著狀態，逼得民進黨重兵力守新北。侯刻意和國民黨總統候選人韓國瑜保持距離，有助拓展藍營和中間選票，且侯又有執政優勢，若侯最後一個月挾帶市政資源協助，將有助藍營候選人支持度提升，選戰將陷撲朔迷離局勢。

(中時電子報)