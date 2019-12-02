受到10月美中貿易談判持續進展，以及各大央行貨幣政策支持，全球主要股市持續上漲，截至10月底，勞動基金收益數達3839.1億元，收益率9.62％，單月收益增長386.8億元；攸關勞工收益分配的新制勞工退烋金收益數達2155.2億元、收益率達9.32％。

整體勞動基金截至108年10月底止規模為4兆2411億元，包括新制勞退基金規模為2兆4068億元，舊制勞退基金規模為9432億元，勞保基金規模為7344億元，就保基金規模為1318億元。

勞動基金運用局表示，10月份全球經濟數據持續疲弱，且部分大型國際企業財務報表已逐漸受到美中貿易紛爭效應影響，但在各國寬鬆資金政策下，充沛的流動性持續推升金融市場表現，加上美中經歷數月的貿易協商，美國已暫緩對中國部分商品提高加徵關稅，另外英國無協議脫歐的風險也降低，因而緩和金融市場的緊張氛圍。

基金局指出，展望未來本據德國ifo經濟研究院發布的第四季全球經濟氣候調查，受國際貿易紛援及地緣政治風險仍高的影響，全球經濟氣候指標創下2009年金融海嘯以來最低值，顯示專家們對全球經濟展望持續保守。

基金局說，雖然美中貿易協商反覆不定、全球經濟活動放緩，使得景氣陷入停滯，但各國央行續行寬鬆貨幣政策，支撐金融市場資金動能，勞動基金運用局將持續關注美中貿易協商進度、英國脫歐發展、地緣政治風險及全球經濟成長趨緩程度等，審慎調節投資步伐，獲取基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。

雖然新制勞退截至10月底收益數達2155.2億元、收益率達9.32％，但基金局說，新制勞退基金年度運用收益，為由勞保局於每年是由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶。

(中時 )