台中市林姓男子1日晚間酒後，在沙鹿廟會活動疑隨機拉扯陣頭人員，並陣頭人員發生糾紛遭群毆，現場可見木棍等工具潮人群中揮打，林男被用手毆及腳踹，最後倒臥地上，送醫住院治療中。清水警方啟動快打，到場後已無打架情事，目前已掌握犯嫌，將通知到案說明。

清水警方指出，沙鹿區東晉路昨晚有廟會活動，41歲林男疑酒後隨機拉扯陣頭人員並發生糾紛，遭一群陣頭人員打傷。警方接獲報案後，立即啟動快打共計4網9名警力前往現場，到場後已無打架情事， 並將林姓傷者送醫治療，目前住院中。

沙鹿光田綜合醫院指出，患者頭部多處撕裂傷、擦傷、顱內出血、右手肘擦傷，目前生命徵象穩定，加護病房治療中。

清水警方表示，經漏夜調閱監視器後，目前已掌握犯嫌，將通知到案說明，以釐清案情；警方對於暴力行為將予嚴正執法，決不寛貸。

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(中時 )