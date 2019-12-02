國民黨總統候選人韓國瑜陣營提出「教師節」應該要放假，全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，如果能將這個節日實際還給教師，除了能讓全國教師覺得被尊重，政府也能起帶頭作用，讓整個社會對老師有更多的尊重，老師也能更努力提昇教學效果。

國民黨總統候選人韓國瑜於11月30日出席青年後援會暨青年政策座談會，針對青年提問是否支持恢復遭刪減的7天假時，副總統候選人張善政認為「一例一休」是惡法，應先從「教師節」開始恢復，其他假可以討論，未來修法應給予勞資雙方更多彈性。

全教產今天發布「尊重教師，從教師節開始」新聞稿指出 ，韓國瑜陣營所提之恢復教師節放假政策方向正確，然9月28日教師節是屬於教師的節日，根據教育部人事處的規定，目前是依循內政部紀念日及節日實施辦法，9月28 日是只紀念不放假的紀念日，因此軍公教人員在這一天只能紀念不能放假。

全教產指出，相對於勞工5月1日放假，假如未來勞工於教師節也放假，便會形成教師節勞工放假但教師不放假的奇怪現象。同樣是受僱人員，明明是屬於教師的教師節卻是勞工放假，是否太虧待被國家聘僱的教師人員？此外，學校內有些人員是勞工，屆時教師未放但勞工放假，對於學校運作是否造成困擾？

「全教產」樂見各總統候選人對於全國受僱者所提出更好更優質的勞動條件，9月28日教師節是為了紀念至聖先師孔子的重要節日，如果能他們支持將這個節日還給教師。

(中時 )