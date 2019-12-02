香港區議會選舉投票率創新高，民主派最終橫掃八成半議席，多名建制派現任立法會議員落馬，被視為溫和建制的實政圓桌田北辰是其中一名。他接受《香港01》專訪時表示，北京對港政策其實已無其他選擇，需要考慮在一些非原則性的問題上，多放手讓香港處理，目前的社會局面，已顯示過去收緊管治的一套難以實行：「其實中央沒有選擇，你愈高壓，香港青年人就愈抗拒國家。」

田北辰表示，實政圓桌派出7人參選，最終2人當選，整體得票是46％；其他建制派整體得票約是41％；上屆他得到3674票，今屆有3804票，其實已經比原有的票要多，但仍然敗選。

從得票比例上來看，田北辰認為中間溫和路線也得到不少市民支持，不過在單議席單票制下，始終不敵新增的選民。他承認，基於自己雙料議員的身份，跑選區的時間確實減少，但認為自己在所屬的荃灣愉景選區，主要的票源都已經拿到。最終仍然敗選的原因，他認為在於一些過往沒有投票、視這區議員選舉為「政治議題公投」的選民。

田北辰分析，他在掃街拜票時，選民會主動過來詢問他對五大訴求的立場，他相信這些人都是支持泛民，部分甚至過往沒有投過票，這次有投；一位居民傳來手機訊息，內容表示很認同其地區工作政績，也認為他和其他建制派「政府做什麼都照單全收」的態度很不同，但最終仍選擇投給其對手劉卓裕，因為要表達對政府和警察的不滿。

美國總統川普上週簽署《香港人權與民主法案》，引起大陸中央和特區政府強烈抗議，田北辰認為：「特別關稅區地位、是否容許入境，其實權力永遠都在他們（美國）手上，無論有沒有這條法案，這把刀永遠都在頭上。」

田北辰相信，法案的通過其實是政治表態居多，只要中美關係惡化，香港人無論如何都受影響。對於香港的實際即時影響，他認為是提醒了很多香港人，如果有資產在美國，或是經常出入美國，就要認真考慮日後是否仍把重心放在美國。

由《逃犯條例》風波，引出美國對香港事務表態，美國總統川普上週簽署《香港人權與民主法案》，再到這次區議會選舉結果，身兼港區全國人大代表的田北辰，又認為中央未來的對港政策應如何調整？

他建議，中央採取「揸大放小」的態度，在一些原則性的立場保持強硬，其他問題像港人治港、高度自治，盡可能放寬一點。他透露近期有不少居民問他：「是否覺得港人治港、高度自治已變成一句口號？」他回答，近幾年的環境，的確不少人覺得比回歸前十年收緊了。

田北辰坦言，一向和北京的中間人保持聯繫，尤其在區選敗陣後，他向該中間人反映：「其實上（中央）也應想一想對港政策，有些原則問題採取強硬立場，很多人會支持，但有些事務，留給香港人自行處理會較好。」

田北辰建議中央放寬對港政策，那到底北京會否這樣做？「我不覺得北京還有什麼選擇。現時很明顯，中央對港政策愈收得緊，年輕一輩就愈抗拒國家。」田北辰表示，雖然香港目前老年人口較多，但老年人始終會離開，現時仍在讀書的一代，20年後很難保證和今日40多歲的人想法一樣，經歷這次反修例事件的一代人，將來也會容易有抗拒心態。

(中時 )