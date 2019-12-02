花海三合一破236萬參觀人潮。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）.

台中國際花毯節睽違3年再回新社，與新社花海、中台灣農業博覽會三合一重磅登場，今年以「愛與希望─小王子的星球之旅」為主題，動態主裝置「玫瑰星球」吸引上百萬民眾爭睹打卡，策佈展、遊客服務皆相當成功，加上4路線交通接駁措施奏效，1日圓滿落幕突破236萬參觀人次，帶動地方發展。

觀光旅遊局指出，今年國際花毯節與新社花海、中台灣農業博覽會三合一，擴大舉辦花海盛典，建設局也籌編千萬元預算，重新燙平山城地區周邊11條聯外道路，打造新社花海成「台灣的普羅旺斯」，並貼心在園區內以木棧道建置無障礙走道，獲得民眾讚賞，11月9日開幕至今累計超過236萬參觀人次。

今年花毯節展區占地1.8公頃，特別取得法國聖修伯里協會《小王子》正式授權，以「愛與希望─小王子的星球之旅」為主題，全球首創運用花卉藝術方式，再現書中世界並展示人生哲理，帶給民眾視覺與心靈雙重體驗。

主裝置「玫瑰星球」從上午9時至下午4時每個整點，動態呈現小王子親吻玫瑰的場景，並搭配悅耳音樂，周邊還有「權力國王」、「慾望商人」、「虛榮男爵」等花卉裝置，以及總長200公尺堪稱「地表最大」巨型玫瑰圖騰、由千朵新鮮玫瑰佈置的花艷廊道，是必拍打卡熱點。

農業局強調，「新社花海」總面積則近50公頃，以漸層色彩的大面積花海傳遞熱情與浪漫；中台灣農業博覽會則由台中、彰化、南投、苗栗4縣市同辦，有「幸福悠遊台中」、「品味南投館」、「彰化優鮮館」及「幸福苗栗」等4大展區，呈現未來農業發展願景，行銷中彰投苗休閒精緻農業，創造就業機會人數約3000人，帶動農業與農村觀光休閒人次超過200萬。

(中時 )