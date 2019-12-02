圖為原PO的蜂蜜，死了一堆螞蟻。(翻攝自 ●【爆系知識家】●)

假的蜂蜜才會生螞蟻？日前有一名網友在臉書「爆系知識家」PO文，說他買的蜂蜜裡面死了一大堆螞蟻，而網友們一看，卻提醒原PO，「那是假的！真的蜂蜜就算露出來也不會有螞蟻！」、「有螞蟻代表不是真蜜」，讓內行網友看不下去，直呼大家都誤會了，螞蟻會不會吃蜜，關鍵在蜂蜜的水分含量。

這名專業的網友們解釋，蜂蜜取蜜方式分兩種：蜜蜂採回來繼續自然封存在蜂巢，由蜜蜂自己搧風保存叫蓋蜜；由蜂農自己加熱脫水降低水分叫濃縮蜜。

內行網友說道，「如果為了搶快出貨，使蜂巢自然熟成時間不夠，或煮的時候水分沒降到20%就出貨」，導致蜂蜜水分含量高，自然吸引螞蟻，「如果水分含量低蜂蜜很黏稠螞蟻無法吸食，牠就不想來吃了」，所以不是螞蟻會吃，蜂蜜就不純。

他同時提醒，「蜂蜜如果沒有密封，吸收空氣裡的水分時放久了也會長螞蟻」，也教大家辨別真假蜜的方法，「純正蜂蜜在搖晃後，泡沫3、4個小時都還消不掉，而不純蜂蜜大約10分鐘內消失完全」。

(中時電子報)