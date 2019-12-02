冬季最欠吃的草莓鮮甜來啦～人氣蛋糕店BAC特別將「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」強勢回歸，以入口即「濃」的苦甜巧克力，搭配上濃醇覆盆子、可口草莓與黑嘉侖製成的粉紅奶油內餡，交織出酸甜不膩的口感，令人忍不住一口接一口！

「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」頂層點綴新鮮香甜的整顆草莓，在濃郁巧克力醬的襯托下有如紅寶石般的閃爍耀眼，就連戚風蛋糕都採用黑巧克力製成，口感綿密鬆軟，中間內餡則抹上厚厚、飽滿的「莓菓奶油餡」，鋪滿鮮切塊草莓果粒，每一口都吃得到果肉，加上帶有濃郁果香及鮮明酸度的黑嘉侖，使酸甜感達到完美平衡。

就連戚風蛋糕都採用黑巧克力製成，口感綿密鬆軟。（圖／楊婕安攝）

因應即將上映的冰雪奇緣2，BAC也搶先推出艾莎女王造型雪藏蛋糕，攻佔公主系女孩IG版面！「冰雪奇緣造型雪藏蛋糕」首次採用Mirror Glaze頂級甜點工藝，絕美的大理石鏡面蛋糕，彷彿化身艾莎女王置身北歐艾倫戴爾王國的奇幻雪地色彩，精緻外型根本堪稱藝術品。

因應即將上映的冰雪奇緣2，BAC也搶先推出艾莎女王造型雪藏蛋糕！（圖／品牌提供）

不只美更好吃！此款蛋糕內餡則選用白起士慕斯、蜜桃慕斯及庫利三種內餡堆疊做搭配。蜜桃與白起士慕斯充滿濃郁奶香，庫利以水蜜桃果泥製成，口感如法式軟糖般濃郁細緻，充滿著蜜桃香甜的香氣，三種層次鮮明的內餡，在香草蛋糕的襯托下交疊出豐富口感。

除了三層內餡香草蛋糕，也同步推出「微笑雪寶造型 手工曲奇」餅乾盒。（圖／楊婕安攝）

而年度最俏皮的伴手禮，保證是「微笑雪寶造型 手工曲奇」餅乾盒！每片雪寶都可愛到讓人讓人捨不得吃，口味則是鹹香的甜起司牛奶，吃起來酥鬆口感濃醇不膩口，超適合一家大小一起細細咀嚼。

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(中時電子報)