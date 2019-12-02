昆凌爆乳露深溝。(圖／翻攝自新浪娛樂、昆凌微博)

一年一度的海南國際電影節1日開幕，不少女星都盛裝出席，紅毯比美鬥豔，楊冪穿著腰間、背部挖空禮服，露蠻腰和美背，而昆凌則穿上全黑長禮服，胸前深U設計，讓渾圓雪乳快爆出。

陳喬恩和張嘉倪都穿上仙氣禮服。(圖／翻攝自新浪娛樂)

凍齡女神李若彤和趙雅芝。(圖／翻攝自新浪娛樂)

海南國際電影節不少明星楊冪、昆凌、黃聖依、趙雅芝、陳喬恩、李晨、李若彤、陳小春、任達華等都出席，楊冪穿著被讚大方得體，陳喬恩和張嘉倪都穿上平口薄紗禮服，仙氣十足，而凍齡美魔女李若彤和趙雅芝，也維持好狀態。而這些明星在沒有美圖情況下，展現真實容貌，也被網友盛讚。

(中時電子報)