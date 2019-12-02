呂孫綾訪談回答空泛，引來許多網友批評。(擷取自宅神臉書)

民進黨立委呂孫綾日前上網紅「館長」陳之漢的直播節目，呂疑似太過緊張，整場訪談回答空泛，遭網友狂批。宅神朱學恒曾表示，看節目三分鐘立馬起疑心，這場災難性訪問，難道是對手洪孟楷幫她安排的？宅神昨又再度點名洪孟楷，直言「你可以說實話沒關係，你到底有沒有下廣告推這一篇」。

呂孫綾2016年首次參選新北市第一選區立委就擊敗3連霸立委吳育昇，成為當屆最年輕的立委候選人。與呂孫綾同屬政二代的國民黨洪孟楷，則是她明年大選在新北第一選區的競選對手。呂孫綾日前接受館長直播提問，卻疑似太過緊張導致整場訪問頻傻笑、回答空泛，引來許多網友痛批。

對此，宅神曾表示，這場災難性的訪問看了三秒會不知道在幹嘛，但看三分鐘後會覺得，這場訪問是對手洪孟楷幫她安排的。宅神昨又再度轉貼該影片，並點名洪孟楷，直言「你可以說實話沒關係，你到底有沒有下廣告推這一篇」。

網友則紛紛笑稱「只能説台灣的民主真是太棒了，什麼樣的人都有機會替國家服務」、「其實館長的問題還算滿普通的啊，回答成這樣實在很不妙」、「洪孟楷每天在家看一次，就高興一次！穩穩的狂笑」、「聽完整個人都空白了」、「完全沒準備就上直播，真的別出現比較好」、「她比其他人厲害的地方就是勇氣了吧」。

(中時電子報)