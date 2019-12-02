水獺寶寶重獲新生！還記得上個月(11/13)透過林務局野生動物救傷收容計畫，被緊急安置到台北市立動物園的金門歐亞水獺寶寶嗎？來到動物園轉眼滿半個月的牠，在獸醫師及保育員的細心照料下，正積極學習吃魚和游泳的技能，三不五時還會將頭埋進水盆裡練習閉氣、吐泡泡。近期動物園緊鑼密鼓為牠安排健康檢查，希望歐亞水獺寶寶能順利的成長！

歐亞水獺寶寶測量頭圍。（台北市立動物園提供）

為了確認歐亞水獺寶寶的身體健康狀況，動物園為牠進行首次全身健康檢查，檢查項目包括了抽血、照X光、檢查牙齒、施打晶片和測量外觀形質等，檢查結果非常良好，顯示這隻歐亞水獺寶寶是個健康寶寶！為了保留歐亞水獺寶寶自主生活的潛能，在照顧牠時，不僅限制專責照顧保育員的數量，也請他們在進入欄舍前，做好全身的防疫措施，並避免照管過程對水獺寶寶行為發展產生人為影響。

歐亞水獺寶寶水性很好。（台北市立動物園提供）

保育員參考過去照養「大金」、「小金」及「金莎」時，牠們的行為發展資料，來比對歐亞水獺寶寶現在的狀況，以便隨時提供適當的照顧。比起「大金」、「小金」，這隻救傷歐亞水獺寶寶可說是相對不怕水，獸醫師推測歐亞水獺媽媽在金門時，可能就曾經帶牠探索過水域環境。水性很好的牠，當保育員提供淺水盆時，很快就進入水盆自在的游泳。歐亞水獺寶寶目前尚未換毛，因此在水盆練習完游泳後，還得仰賴保育員幫忙擦乾身子，不然在這寒冷的天氣，可是會感冒的！

歐亞水獺寶寶飲食方面已逐漸適應。（台北市立動物園提供）

此時正值歐亞水獺寶寶轉換食性的階段，特別的是，這隻歐亞水獺寶寶的斷奶過程相當順利，逐漸對代奶興致缺缺，轉而對魚十分感興趣，彷彿是自主斷奶似的。由於牠的門牙才剛冒出，保育員特別準備魚片，提供給歐亞水獺寶寶，讓牠先從容易咀嚼的魚片開始吃起，等到門牙長齊時，再依照不同類別的牙齒發展階段，提供魚塊及整條魚；在照料的過程中，保育員也發現歐亞水獺寶寶有個挑食的習慣，起初牠只吃香魚，現在反而是最愛吃朱文錦，柳葉魚則是直接被打入冷宮，完全不吃。

歐亞水獺寶寶檢查牙齒。（台北市立動物園提供）

歐亞水獺寶寶目前得到充分的照顧，跟上個月後送動物園時簡直判若兩「獺」，每天都積極地探索新事物，其中牠特別喜歡在欄舍內的PVC管內穿梭，保育員提供PVC管的原意，是想仿照金門原棲地野外歐亞水獺的原始巢穴，因為巢穴中通常都會有一個水下通道，但現今因環境的高度開發，使得野外歐亞水獺們的巢穴限縮，不得不習慣利用道路或埤塘之間的通道。有時看著這隻救傷水獺寶寶使用這環境豐富化設施，不禁讓人擔心野外環境是否仍穩定保持良好狀態，讓野外的歐亞水獺族群都能穩定成長。這隻救傷歐亞水獺寶寶相較其他同齡的歐亞水獺來得成熟許多，不管是生活方面，還是飲食方面都逐漸適應，期待未來能朝著成長之路更順利邁進！

健檢結果顯示歐亞水獺寶寶頭好壯壯。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)