2020大選選白熱化，高雄巿副巿長李四川上月到台北見前立法院長王金平，李2日受訪表示，不管韓巿長選總統或者國民黨都需要王院長，因此國民黨很多大老以及黨高層，都希望能促成王院長能來大力協助。

李四川透露，他是向王請益，也謝謝對方願意接見，反正就聊選舉的事，也跟王表示，不管韓巿長選總統，或者國民黨都需要他的幫忙，王也跟他指點很多東西。

至於王指點見哪些人？李四川保留的說，他沒有去見哪些人，王指的是，從他所了解的各地選情，如果有重要人士，團隊就要去拜託，因為談選情，當然就會講到人。

李四川說，忘記什麼時候見王，但最起碼有2、3個禮拜了，至於高雄巿議會副議長陸淑美也說她也會促成這件事，李回應「這都是好事」。

不過李四川否認他是銜韓國瑜的命去見王金平，他表示，因為國民黨很多大老以及黨高層，都希望促成王院長能來大力協助，所以他上台北跟王請益有什麼看法跟指點。

至於會不會持續拜訪？李四川說，王院長本來就是前輩，也是老長官，在國民黨的資歷都是重要人物，隨時都可以去請益。

對於王說，理念不是那麼契合，李四川說，會依王講的狀況，繼續請教，原則上希望達到他要的感覺，不過最起碼王已經願意指點，就是表達善意。

至於郭台銘的部分，李四川笑說那是大人的事情，由大人處理。

(中時 )