楊秋興臉書。（摘自楊秋興臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜昨天（1日）回防高雄，向市民感性喊出「這次讓高雄出一個總統」，前高雄縣長楊秋興一聽這話，今早在臉書痛罵韓國瑜不要臉！對此，韓國瑜競選總部回應，韓國瑜會這樣說，是真的希望高雄可以出一個總統，讓高雄出頭天！

楊秋興今早在臉書以「真不要臉的韓國瑜」為題，發文表示，「韓國瑜說高雄人要從南方出發，這次要選出一個總統」，韓國瑜請問你是高雄人嗎？當初你空降到高雄來，高雄人胸懷大量接納了你，誰知道你背叛高雄成為逃跑市長。「韓國瑜草包」已經家戶喻曉，更嚴重的是你「無品」，高雄人已經看破你的手腳，你還要繼續騙嗎？國民黨提名「無德、無能、無才」的候選人，高雄人還會繼續受騙嗎？台灣人還會受騙嗎？￼￼

對此，據《中央社》報導，韓國瑜競辦公回應，韓國瑜會這樣說，是因為韓重視高雄、始終惦記高雄發展。韓國瑜希望大家能「能一同支持、讓高雄終於能出一個總統，讓南部出頭，南台灣贏、全國就贏」。

(中時電子報)