知名香港藝人張學友，今年在台舉辦演唱會，與悅琪影音公司簽約負責舞台上吊車系統設計，結果悅琪公司黃姓負責人事後在臉書貼出舞台設計、活動照片及2段竊錄的演唱會內容，遭張跨海提告違反著作權法、妨害秘密罪嫌。台北地檢署認為罪證不足，今將悅琪公司及黃姓負責人不起訴。

張學友控稱，他今年舉辦「學友.經典世界巡迴演唱會」，與琪悅公司簽約，由琪悅負責舞台設計，採用德國Movecat舞台上吊車系統，雙方並簽署保密條款。

事後琪悅公司黃姓負責人在臉書貼出他在2月20日、25日在台北、高雄場的舞台設計、活動照片及2段竊錄的祝福、餓狼傳說的演唱片段，違反保密條款，涉嫌違反著作權法重製罪、妨害秘密罪等罪嫌。

檢方調查時，黃女辯稱當時有很多聽眾拍攝演唱會，事後有人上傳網路，她只是截取下來，沒有侵犯著作權及妨害秘密犯意。

檢方認為，雖然雙方曾簽署保密條款，但舞台設計及活動照片不屬於工商秘密，且勘驗2段竊錄的演唱內容，是自觀眾席上拍攝，畫面不精緻亦不清楚，片長也各只有1分鐘38秒、1分多鐘，認定罪證不足，今將黃不起訴。

(中時 )