中州科大機械與自動化工程所部分論文與工程技術無關，而是跟命理、夜市、消防或休閒有關，引發爭議。教育部經過調查後，認定該研究所學生所發表的一些論文嚴重偏離主題，不符教學專業，因此處以109學年起停招。這是國內首例因為學生論文爭議而被停招的研究所。

全國私校工會日前揭露，中州科大機械與自動化工 程系所屬工程技術碩士班，自2013年後167位碩士的畢業論文有超過100篇或6成與工程技術無關，而是跟命理、夜市、消防或休閒有關， 他認為學校為了生存不惜放水，恐讓高教面臨「野雞大學化」。

舉例來說，2013年「命理與地理對企業經 營成效的影響」、2015年「升遷制度與工作態度對離職傾向之影響─ 以彰化縣警察局為例」、2018年「觀光夜市的服務場景、體驗價值、 幸福感與行為意圖關係之研究」等論文，均明顯機械與自動化工程所教學目標與專業不符。

對於中州科大機械所的狀況，教育部請相關領域專家檢視，發現部分學生的碩士論文偏離主題確實非常嚴重，將命該所109學年度起停招。教育部今天將召開私校諮詢會，一旦獲得通過，就會行文該所，從109學年起停招。

中州科大表示，機械與自動化工程系自108學年起改名為「智慧自動化工程系」，這個系的研究所工程技術碩士班，自109學年起無限期停招。

中州科大說，工程技術碩士班11月上旬被外界指責學生論文與教學、研究目標不相符後，學校非常重視，因此組成小組來審視論文，後來在11月22日的招生委員會議中，他們就自行決定109學年起無限期停招。

(中時 )