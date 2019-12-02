國人申請泰國簽證自11月30日起被要求檢附財力證明，對此，國民黨立委批評是喪權辱國，要求蔡政府即刻與泰國政府談判，國民黨團總召曾銘宗表示，外交部必須向泰國政府提出抗議，簽證不對等，還把中華民國當第三世界國家，如果外交部不提出抗議，駐泰代表處長童振源必須下台。

曾銘宗指出，扁政府時代護照免簽國家54國，馬政府時期為164國，增加高達110國，蔡政府執政三年多以來，免簽國家只增加3個新南向國家，而且都不對等。且蔡政府任內，107年對中國大陸及香港出口的比例高達41.2％，創下歷史新高，反倒是108年前10個月對東協國家出口規模451億美元，負成長7.23％。形同新南向政策徹底失敗。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，泰國簽證要附財力證明的消息一傳出，旅遊業都怨聲載道，痛批簽證對外關係越玩越回去，蔡政府的新南向政策「過於傾斜、過度巴結」，即便各國都有各自的考量，但要求簡化簽證程序、減少簽證費不難吧？台灣每年到泰國76萬人次，不管人數還是開銷都比泰國人來台高，台灣有比泰國窮嗎？會付不起旅費嗎？很多業者都打算減少出團。

李奇嶽也批評外交部說泰國新制是針對「全世界」的說法，因為台灣其實是在另外一個世界，免簽國家是日韓、港澳、馬來西亞等；但台灣的簽證待遇其實是跟中國大陸、不丹、保加利亞、衣索比亞、墨西哥、諾魯、烏茲別克、沙烏地阿拉伯、萬那杜等國一樣，根本第三世界。

國民黨立委陳學聖批評蔡政府對這件事腰桿太軟，對於泰國政府予取予求，任其宰割，泰國這幾年雖然進步快速，但去泰國要簽證，泰國來台灣免簽，心裡就覺得不對等，現在竟然還要附上財力證明，聽了就覺得不舒服。

陳學聖認為，蔡政府販賣「芒果乾」是遙遠的，但現在真實喪權辱國的事情就擺在眼前，外交部應該要有對應措施，比如說取消泰國人來台灣免簽政策，因為現在就是不對等的。「台灣在哪個世界？我們不在全世界，在另一個悲慘世界。」

(中時 )