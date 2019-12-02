今年是美麗事件40週年，台灣南社與民主守護台灣大聯盟等獨派團體今天召開記者會宣布，將於12月7日下午在高雄捷運美麗島站事件發生地點，舉辦40週年紀念活動，呼籲各界不要忘記當年前輩爭取民主自由的過程，明年選舉一定要守住台灣的民主與主權。

台灣南社社長翁銘章、守民主護台灣大聯盟總召集人黃崑虎，與台灣社社長張葉森、台灣北社社長李川信、台灣教授協會會長賴振昌、人權運動者艾琳達、美麗島事件受刑人邱垂貞、台大研究生協會會長王昱鈞、美麗島事件總指揮楊青矗等人今天共同召開記者會。

翁銘章指出，40年前的美麗島事件讓台灣人真正覺醒, 開始台灣政治文化運動的「台灣民主維新」，才有今天民主自由的文明、富裕氣象。我們應該記取這事件，繼續台灣革新及前進的腳步，向建國的方向勇敢做伙行，預計本周六下午二點起在高雄捷運美麗島站事件發生地舉辦這次40週年紀念活動，「希望大家來鬥鬧熱！」

黃崑虎表示，國民黨接收台灣後，發生二二八事件，台灣人民這段時間生活在黑暗中，希望能建立屬於台灣人的民主自由，民主前輩們於是站出來，也因此才有美麗島事件，當時引起國際很大重視，要求公開審判，讓台灣人民看到事件的真相。

他說，我們爭取民主和主權國家，不要忘記美麗島事件，他也呼籲台灣人民要覺醒，現在距離台灣建立主權國家仍差一步。明年選舉牽涉到台灣主權問題，國民黨提名不分區立委都是靠向中國，明年一定要讓民進黨立委過半，不分區立委選票也一定要投民進黨。

美麗島事件總指揮楊青矗還原當年的背景，當時各區域立委候選人不能跨區演講，為了宣導理念，他決定去選職業團體的勞工立委，並組成助選團，當時成員包括林義雄等人，所到之處都吸引眾多人潮。

他說，當年在中山堂開黨員會議，唱國歌時 黃信介說要把歌詞改成「吾國所宗」，引起場外退伍軍人和警察不滿，雙方打了起來，也讓助選團更出名，由於每場演講都吸引幾萬人，大家決定要辦雜誌，當時美麗島雜誌一期銷售十幾萬份，比報紙好銷，他是雜誌編輯，成為黨外人士討論政治的平台，也成為國民黨政府的目標。

張葉森則批評當年的美麗島事件根本是未暴先鎮，警察用催淚瓦斯和棍棒齊飛，用暴力鎮壓導致現場多人受傷。

當年以外國人身份被驅逐出境的艾琳達表示，國際間有人權標準，美麗島雜誌成立時，內部有些人是主張大中國主義的，站在人權立場是爭取發言權利，亦即當地人有權決定其前途，但當年的國民黨政府卻不容許。

與會者呼籲民眾要記住這段歷史，不要忘記當年前輩為台灣爭取到的民主與自由，尤其在看到香港今天的狀況，明年選舉更要守住台灣的主權。

(中時 )