國民黨中央委員連勝文今(2)日上午至淡水，陪同第一選區參選人洪孟楷掃街拜票。(吳亮賢攝)

國民黨中央委員連勝文今(2)日上午至淡水，陪同第一選區參選人洪孟楷掃街拜票，談及民進黨以「下架吳斯懷」為號召，呼籲政黨票勿投國民黨，連勝文表示，國民黨名單裡還是有許多優秀人才，不要一直去看不好的人，他也抨擊民進黨不分區名單「就是用喬的」。

對於國民黨不分區立委名單惹議，連勝文指出，裡面還是有好的人，像是曾銘宗、李貴敏都非常不錯，各方面經歷、為國民黨貢獻顯著，「我們要為了好的人，去支持，不要一直去看不好的人，希望國會能多一些像曾銘宗這樣優秀人才，為國家服務，我想我們會以這樣的角度看這份名單。」

談及綠營的不分區，連勝文也猛力回擊，國民黨不管怎樣被批評，都是經過民主程序，大家還是要投票，包括黨主席在內，不同意票也有58票，「那民進黨來講，基本上就是用喬的，喬不完就用國營事業單位，或是其他酬庸方式，把不滿意見擺平，我想國民黨至少是透過民主程序產生，在這過程當中，我們比對手好很多。」

(中時 )