立委黃國昌日前指控國民黨總統參選人韓國瑜的岳父李日貴，1989年在濁水溪西螺大橋附近行水區盜採砂石，韓辦昨出示開採契約強調過程合法，今早將赴北檢提告黃國昌違反選罷法；對此前新北市長朱立倫今在樹林受訪時表示，選舉不要都是抹黑造謠、惡意攻擊，「我想透過司法也是一個好方法。」

朱立倫說，他一再強調一件事，選舉不要都是抹黑造謠、惡意攻擊，選舉應要關心候選人4年要做什麼事， 用所謂負面攻擊當然就會影響選情，違反選罷法，「我想透過司法也是一個好方法。」

(中時 )