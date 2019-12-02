韓辦提告黃國昌亂爆料 朱立倫：司法是個好方法 11:032019/12/02 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前新北市長朱立倫今在樹林受訪時表示，選舉不要都是抹黑造謠、惡意攻擊，「我想透過司法也是一個好方法。」（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立委黃國昌日前指控國民黨總統參選人韓國瑜的岳父李日貴，1989年在濁水溪西螺大橋附近行水區盜採砂石，韓辦昨出示開採契約強調過程合法，今早將赴北檢提告黃國昌違反選罷法；對此前新北市長朱立倫今在樹林受訪時表示，選舉不要都是抹黑造謠、惡意攻擊，「我想透過司法也是一個好方法。」 朱立倫說，他一再強調一件事，選舉不要都是抹黑造謠、惡意攻擊，選舉應要關心候選人4年要做什麼事， 用所謂負面攻擊當然就會影響選情，違反選罷法，「我想透過司法也是一個好方法。」 (中時 ) #朱立倫 #黃國昌 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛平民美食！捕獲野生韓國瑜大啖羅東肉羹 老闆娘嚇到了 00:022019/11/28 生活 吳敦義的實驗 八成藍支持者大崩潰！ 10:022019/11/28 政治 郭台銘若幫藍委助選 韓國瑜：美事一樁 22:502019/11/28 政治 被問國民黨要怎麼改革 韓國瑜一句話讓李正皓秒變臉 00:102019/11/29 政治 胡志強：國民黨沒那麼笨！不會賣台 12:292019/11/30 政治 韓國瑜柯志恩聯合競總成立 預告下周韓到板橋 12:382019/11/30 政治 澳網友留言共諜收民進黨錢 民進黨：子虛烏有 16:592019/11/30 政治 韓國瑜喊民調「唯一支持蔡英文」 蔡英文反擊「挺韓不需躲藏」 16:352019/12/01 政治 王立強與民進黨同路人 04:102019/12/02 時論廣場 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 10:542019/12/02 政治 政治熱門新聞 看不下去？韓國瑜被吳敦義放生 趙少康痛罵！ - 政治 韓岡山造勢 網一張對比圖不勝唏噓 - 政治 真實心聲？詹江村路過蔡競總成立 民眾喊韓當選 - 政治 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 - 政治 韓國瑜選情不樂觀？港媒從基層反映看出玄機 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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