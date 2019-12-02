台南市歸仁區上月28日發生罕見的1500萬現金搶案，警方追捕3天逮獲4嫌，檢方漏夜偵訊，2日凌晨零時許將周姓、蔡姓、吳姓被告聲請羈押，楊姓被告20萬元拒保候傳。

台南市這起驚人的1500萬現金搶案，是台南首宗虛擬貨幣「泰達幣」（USDT）搶劫案，33歲葉姓被害人與買家約定好在歸仁區高鐵站外面交，卻掉以輕心踏上對方賓士車內，駕車的吳嫌踩下油門駛離，驚慌的葉男被踹下車，仍死命抓住裝有現金的袋子，被拖行10公尺後才放手。

葉男手腳多處擦傷報警，警方聽聞1500萬一度錯愕咋舌，以為聽錯，在葉男堅持下，受理展開調查，1日終於將周、蔡、吳、楊4嫌逮回，4人落網後雖承認行搶，卻稱袋內什麼都沒有，只有一堆白紙，案情有不少疑點，警方懷疑有高人指點，將全案依照強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南地檢署檢察官漏夜偵訊，2日凌晨零時許聲押周、蔡、吳3嫌，楊嫌20萬具保候傳。

台南地檢署表示，檢察官認為被告周姓、蔡姓與吳姓3嫌涉犯加重強盜罪嫌，犯嫌重大，是5年以上的重罪，有逃亡、滅證、勾串共犯證人之虞，申請羈押，具保的楊嫌雖犯嫌重大，但無羈押必要。

(中時 )