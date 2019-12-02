香港反送中、反政府示威行動於11月中旬轉進大學，校園自此成為警民衝突新戰場，迫使多所大學取消即將舉行的畢業典禮及本學期所有課程、提前放假，抗爭事件意外讓1997年出生的年輕族群悲慘的學生生涯曝光，他們抱怨過去22年來象徵重要里程碑的畢業典禮屢次被取消，自嘲是「受詛咒的一代」。

香港理工大學警民衝突始末。

究竟是神秘巧合或純粹運氣差？香港《南華早報》報導，1997年出生的這一代22歲香港年輕族群，每每到了畢業季就遇到重大事件，導致畢業典禮取消或延後舉行，今年將從香港大學畢業的黃姓女大生（Wong，音譯）就是個活生生的例子。她回顧，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）肆虐全球，導致幼稚園畢業典禮取消；2009年，一所學校12名學生同時感染豬瘟病毒，導致當年小學畢業典禮延後；2015年夏天，黃女終於如期自中學畢業，不過前一年「佔中」運動爆發，導致學校停課一周，當時她正在準備升學考試；2019年12月，她滿懷期待參加12月港大畢業典禮，典禮卻因反送中警民衝突取消。

不只黃女，其他同齡學生都有類似經歷，學生時期重大里程碑都因疾病、抗議活動被迫取消，也讓1997年出生的一代被冠上「受詛咒的一代」、「被選中的一代」等暱稱。

黃姓女大生並不是第一個提出這個觀點的人，11月9日，一名自稱為「Ms Yu」的網友就在臉書貼文，羅列1997年出生一代自小經歷的重大事件，引起廣泛迴響，Ms Yu並非1997年寶寶，她實際上出生於80年代，她說希望透過貼文，讓老一輩認識到年輕世代「經歷了些什麼」。

黃女回憶，2009年6月小學畢業那年，當時班上同學正在排練畢業典禮表演，後來豬瘟爆發，畢典被迫取消，她說知道消息時非常生氣，「我不想要小學生涯快要結束的時候停課。」即便學校隨後在9月補舉行畢業典禮，但當時同學們已經各奔東西，到不同中學就讀，黃女感慨，感覺童年好像少了些什麼。

即便學生時期重要的畢業典禮歷經波折，因應反送中示威遊行爆發，今年許多香港大學畢業生打算在畢典上傳遞政治訴求，1997年出生的香港嶺南大學畢業生海瑟（Hazel）原本計畫和同學在典禮上向建制派議員何君堯抗議，並且呼籲校方將他踢出校董會，如今典禮也被取消，海瑟憤怒不能透過畢業典禮傳遞不滿。

不過香港教育大學社會系講座教授趙永佳（Stephen Chiu Wing-kai）認為，畢業典禮取消，國際學生及大陸學生的失望感受應該更大，因為他們的家人為了參加畢業典禮，已經事先擬定好赴港旅遊計畫。針對1997年是「受詛咒一代」的說法，他認為其他世代也都承擔了其他不幸事件。

(中時電子報)