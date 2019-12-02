醫師建議，小嬰兒戴頭盔矯正頭形的效果，其實見人見智！建議若家長非常在意嬰兒的頭形，一定要先讓專科醫師先做檢查與評估，排除顱縫早閉、斜頸…等因素之後，再訂製頭盔。（馮惠宜攝）

台中一名6個月大的小男嬰，出生後因習慣右側睡造成頭向右傾且後右方扁頭，媽媽經詢問兒科、小兒神經科醫師確定無腦部疾病後，即上網花了2萬8千元訂製矯正頭盔，未料因久戴悶熱導致後腦构長熱疹，經就醫治療才避免併發敗血症的危險；醫師則呼籲一歲以下幼嬰戴頭盔矯正要隨著小孩頭型更換，否則可能因為限制了頭部生長，引發發展遲緩。

茂盛醫院兒科醫師王鼎堯指出，該名男嬰2個月大打疫苗時，媽媽即發現男嬰頭向右歪斜，頭形不好看，曾請教醫師要怎麼辦？但醫師和媽媽關心的不一樣，比較怕因為長期向右傾造成斜頸症，或是可能會造成生長遲緩「顱縫早閉症」，但經檢查為單純的姿勢形異常，因而建議透過復健矯正。

沒想到媽媽確認兒子的頭骨正常後，就去找廠商訂製要價不斐的矯正型頭盔，只是沒有想到戴了4個月後道然發熱疹，茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜指出，新生兒的汗腺發育尚未成熟，排汗功能不如成人，當汗液無法正常排出時，就會在汗管阻塞處長出一粒粒的紅色熱疹，還好這位媽媽發現得早，經建議保持通風、正常排汗，病況即好轉，但如發炎較為嚴重，恐造成金黃色葡萄球菌、鏈球菌感染引發敗血症。

茂盛醫院小兒科王鼎堯醫師指出，小嬰兒戴頭盔矯正頭形的效果，其實見人見智！不過，根據小兒神經外科的論文建議：小嬰兒並不需要戴頭盔來改善頭型。他建議，若家長非常在意嬰兒的頭形，一定要先讓專科醫師先做檢查與評估，排除顱縫早閉、斜頸…等因素之後，再訂製頭盔，且配戴頭盔時，調整鬆緊度也非常重要，太緊、太鬆都不行，太鬆沒有塑形的效果，太緊會影響小嬰兒的腦部、囟門發育。

(中時 )