豐南消防分隊廳舍落成暨育英立體停成場啟用典禮2日舉行，台中市長盧秀燕、立委江啟臣均出席。（陳淑娥攝）

育英立體停車場將提供當地164席汽車位。（陳淑娥攝）

台中市豐原區人口數已達17萬人，但原僅有一個消防分隊，豐南消防分隊2日終於落成，不但負責三村里等15里消防安全，該建物更結合立體停車場，將可提供164席汽車停車位、78席機車位，以解決當地停車位不足問題。

育英立體停車場啟用暨豐南消防分隊落成典禮今天舉行，包括台中市長盧秀燕、立委江啟臣、市議員陳清龍、陳本添、蕭隆澤等民代、消防局長曾進財、交通局長葉召甫以及各地里長均出席。

盧秀燕指出，豐原區人口數已達17萬人，且是原縣區裡的重中之重，當地只有一個消防分隊不夠用，為了保護民眾生命財產安全，同時，這個地方人口擁擠，停車位不足，所以在前市長林佳龍規畫下做停車場，同時再增加一個消防分隊，一直到她就任後，兩局合一的單位終於落成啟用。

陳清龍表示，由於這兩塊地原屬於經發局及交通局，經發局將地獻出，由消防局爭取經費，過程非常艱辛。

交通局指出，該建物計有地上四層及地下一層的多目標使用之立體停車場，其中地上第三、四層及地下一層做為停車場使用，地上一及二層做為消防隊辦公場所，其中停車場可提供164席汽車停車位、78席機車位。

消防局表示，豐南消防分隊將接續著手辦理各項機具、訓練器材等設備安裝，預2020年6月進駐29名消防人員及消防各式車輛8輛，負責區域為豐原區三村里、田心里、豐田里、鐮村里、東陽里、社皮里、中興里、西勢里、西安里、民生里、東勢里、陽明里、豐圳里、豐西里、中陽里等共15里消防安全，可提升救災時效保障市民生命財產安全。

(中時 )