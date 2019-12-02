男星高以翔上月27日凌晨，在錄製浙江衛視《追我吧》真人秀時猝死，享年35歲，親友、粉絲甚至經紀公司老闆都震驚難過不已，事後隨著現場觀影粉絲、同場明星等的說法，逐漸拼湊出事發當下的景況，網路上也掀起質疑浙江衛視處理失當的輿論，央視前天已在《新聞周刊》節目中直指浙江衛視「錯失黃金4分鐘」，昨又在微博上轉貼新聞畫面，以「活命不能總指望運氣」，二度討論高已翔猝死案。

高以翔錄影猝死噩耗讓外界不敢置信，而事發後，浙江衛視及製作單位曾發聲明，雖表示會提供協助並願承擔「相應責任」，然文內卻無一句道歉，引發眾人怒火，甚至有粉絲提出6大訴求，希望幫高以翔討公道，而央視繼《新聞周刊》之後，昨晚(12/1)在「央視新聞」微博貼出《主播說聯播》影片，再度提及了高以翔事件，並由此反思公共場所的急救設置問題。

主播表示，這幾天出現了有幾條民眾突然發病，而醫生碰巧在場的新聞報導，然「活命不能總指望運氣」，尤其高以翔事件發生後，公共暢所急救設備的問題，可說引發了關注，央視主持人剛強表示，確實是該更用心去解決公共場所急救問題了，如果再不多注意，疾病等「傷心」的悲劇恐怕還是會發生，「急救不能總指望天使現身，因為巧合承受不了生命之重」，一番話讓人心有戚戚焉。

(中時電子報)