民進黨立委劉世芳今日於立法院內政委員會質詢表示，中國日前提出的惠台26項措施中，已表明要挖角台灣運動員，此舉恐造成台灣優秀人才放棄我國國籍，歸化中國國籍。劉世芳要求盡快對此研擬辦法，留住台灣體育人才。

劉世芳表示，惠台26條措施的第25、26條指出，中國歡迎台灣優秀運動員赴中參加職業賽，並協助備戰2022年北京冬奧及杭州亞運。劉世芳憂心，會不會造成某些運動員變成中國代表？內政部次長陳宗彥回覆，依照奧會規定，運動員身分必須單一國籍。

陳宗彥回應，依照規定，不能同時擁有中華民國和中華人民共和國雙重國籍。但劉世芳指出，中國的意思是，台灣運動員可以利用惠台措施，放棄中華民國國籍身分，然後申請中華人民共和國國籍，代表中國參賽。

劉世芳憂心，可能會有台灣運動員為了出戰奧運的機會，放棄中華民國國籍，申請中華人民共和國國籍。但若之後中國覺得這些運動員沒有價值而放棄了，這些人若想重新申請中華民國國籍，台灣會從寬認定嗎？陳宗彥說，每個案子都要個案認定。

劉世芳要求內政部偕同陸委會、體育署清查，目前有沒有台灣運動員受到惠台措施利誘，而移民到中國去、放棄我國國籍？劉世芳強調，這件事會導致台灣培養的體育人才外流到敵對國家。劉世芳主張，台灣應該用軟性、提振的方式想辦法留下體育人才。

(中時 )