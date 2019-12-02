台北地院法官因承審一件性侵案，被告賠償50萬元也取得被害人諒解，但因他曾犯公共危險罪且執行完畢還沒超過5年，不得宣告緩刑，法官認為有違憲之虞、裁定停審並聲請釋，司法院大法官認為法官未提出違憲的具體理由決議不受理。

刑法74條規定，緩刑的條件必須是被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上宣告，或因故意犯罪受有期徒刑以上刑的宣告，5年內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上的宣告，也就是說如果曾遭判刑定讞執行完畢未超過5年，無法獲得緩刑宣告。

北院審判長賴武志及法官蘇珍芬、黃子溎審理一件乘機性交罪時，被告坦承犯行並與被害人和解賠償50萬元，被害人及檢察官都同意給予緩刑，且他育有子女是家中主要經濟支柱，但因他曾因公共危險罪被判刑2月確定，不符合緩刑條件。

法官認為刑法相關規定有牴觸憲法罪責原則及明確性、比例原則疑義，裁定停止審理後聲請司法院大法官解釋，但司法院大法官認為不符合規定、決議不受理，換句話說該名性侵犯恐無法獲得緩刑，仍須入獄服刑。

不過，大法官詹森林則是提出不同意見書，他質疑多數大法官對於類似案件，究竟何時才勇於一律「直球對決」，給予受理並作出不論違憲或合憲的解釋。

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(中時 )